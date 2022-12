L'Argentina campione del mondo per la terza volta nella sua storia ha fatto ovviamente esultare anche Mauro Icardi, attaccante ora in forza al Galatasaray, finito ben presto fuori dal giro della Nazionale Albiceleste, che, come milioni di connazionali, ha potuto ammirare solo in tv: "Congratulazioni Messi, nessuno merita questa coppa più di te, hai lottato a lungo e la tua ricompensa è arrivata - ha scritto Maurito su Instagram pubblicando una foto che lo ritrae con la Pulce -. Tanti complimenti anche a tutti coloro che hanno fatto parte di questa bellissima selezione di cui ho avuto il piacere di condividere momenti così belli. Forza Argentina".