Intervistato da AS, Rafa Benitez ammette di aver voglia di cominciare una nuova avventura in panchina: "Sto aspettando una nuova sfida, questo è il mio obiettivo. Guardo le partite come osservatore UEFA, analizzo le cose e mi impegno quotidianamente per continuare ad evolvermi".

Il prossimo step dell'ex allenatore dell'Inter potrebbe essere una Nazionale, con il Canada di Tajon Buchanan e gli Stati Uniti che hanno recentemente mostrato interesse nei suoi confronti: "Mi piace prendere i giocatori e migliorarli, vedere come crescono le squadre - risponde lo spagnolo alla domanda diretta sulle due selezioni -. Ma questo, come ho detto, richiede tempo e nel calcio per club ce n’è sempre meno. In una nazionale puoi scegliere i giocatori e provare a modellarli e competere. Le squadre a metà classifica di un campionato si accontentano di finire ottavo o decimo. Dico sempre che bisogna avere degli obiettivi: giocare in Europa, competere per vincere. Sì, allenare una Nazionale può essere una delle opzioni".