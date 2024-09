A dieci anni di distanza dalla sua partenza per raggiungere il Galatasaray, Alex Telles torna in Brasile. Dopo appena un anno di esperienza con l'Al Nassr e la successiva risoluzione contrattuale, l'ex terzino dell'Inter si è infatti aggregato al Botafogo, club col quale ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026.