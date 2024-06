L'ex attaccante dell'Inter Adriano Leite Ribeiro ricorda a 20 anni di distanza la Copa América che lo consacrò tra i grandi del calcio. Intervistato da Globo Esporte, l'Imperatore parla del torneo vinto battendo l'Argentina grazie ad un suo gol nei minuti di recupero dell'Imperatore che fissò il risultato sul 2-2, prima del successo della Seleçao ai rigori: "La Copa América per me è stata una specie di inizio. In effetti, i brasiliani non mi conoscevano ancora molto. È stata l’occasione per mostrare il mio calcio. Quella Copa América doveva essere la migliore possibile per me. Ho lasciato il Brasile molto giovane, non ho avuto l'opportunità di mettere in mostra il mio calcio".

Gol più importante della tua vita?

"Di sicuro. Con la Nazionale è stato quello contro l'Argentina e all'Inter ne ho fatto uno contro il Real Madrid. Giusto per darti un'idea! Sono gol che mi hanno aiutato tantissimo (in carriera). Ovviamente preferisco la Seleção. Non c'è niente da fare, è il mio Paese che devo difendere, soprattutto contro l'Argentina. Questi sono gol che ti cambiano davvero la vita"