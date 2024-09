L'ultima battaglia dell'Imperatore. L'ex attaccante Adriano tornerà in campo per una partita d'addio: un'amichevole il 15 dicembre, al Maracanà, con ex compagni di Flamengo e Inter, provenienti dall'Italia, club la cui maglia ha indossato per più tempo in carriera. "Molte persone mi hanno chiesto di salutarci. Anche se mi sono fermato qualche anno fa, avevo bisogno di questo incontro per chiudere il mio ciclo. Lo dovevo a tutti quelli che mi hanno sostenuto e mi sostengono", ha detto l'ex centravanti a Globo Esporte.

Lo speciale progetto di gioco d'addio di Adriano è organizzato dalla società MTR7 in collaborazione con MCAsport e 'Diogo Souza Advogados'. In qualità di ospite, l'Imperatore sarà responsabile dell'invito e della convocazione di tutti i giocatori all'evento.