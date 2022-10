Continuano a presentarsi agli onori della cronaca i risultati clamorosi in Serie C. Lo scorso weekend era stato il 5-0 del Fiorenzuola alla Reggiana a risuonare profondamente nel girone B di terza serie. Adesso un'altra big, questa volta del girone A, il Padova, incassa un pokerissimo che fa altrettanto rumore (se non di più). I protagonisti sono la Pergolettese e l'ex nerazzurro Abiuso, che segna la doppietta iniziale al 14' e al 25', lanciando i gialloblù alla incredibile goleada completata da Iori, Varas e Villa.