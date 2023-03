Da incompreso e indesiderato all'Inter a stella assoluta del Benfica, la trasformazione di Joao Mario è ormai praticamente compiuta. Il centrocampista sta trascinando a suon di gol l'Encarnado in campionato come in Champions League, dove questa sera, grazie al calcio di rigore trasformato nella ripresa che è valso il momentaneo 4-0 nel match contro il Bruges, Joao Mario si è messo quasi al pari di una leggenda del calcio mondiale oltre che del Benfica come Eusebio: con il suo quinto gol consecutivo nella competizione, infatti, è ora alle spalle della Pantera Nera, che nel 1963-64 arrivò a segnare in sette incontri.