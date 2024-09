Ancora problemi per Loris Benito: il centrocampista dello Young Boys dovrà dare forfait per la partita di Champions League contro il Barcellona a causa di un problema rimediato nel match di campionato contro il Grasshoppers. Questa la nota del club elevetico: "Il capitano dell'YB Loris Benito ha dovuto essere sostituito sabato al 71' della partita contro il Grasshoppers a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Benito mancherà martedì nella partita di Champions League in trasferta contro l'FC Barcelona. Il suo eventuale impiego domenica a Basilea dipenderà da ulteriori esami e dal processo di guarigione".