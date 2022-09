Michal Bilek, allenatore del Viktoria Plzen, non ci sta a recitare il ruolo della vitima sacrificabile e lo afferma chiaro e tondo alla vigilia dell'incontro di debutto contro il Barcellona: "Il Barça è una squadra straordinaria, e quest'estate si è rafforzata enormemente. Chiunque giocherà, sarà per noi una grande prova. Siamo gli outsider del gruppo e non abbiamo niente da perdere, ma non siamo venuti per fare una gita. Per un buon risultato non basta lavorare bene, ma serve anche molta fiducia in se stessi, perché spesso saremo sotto pressione. Dobbiamo essere in grado di uscire da quella pressione in modo costruttivo ed essere pericolosi per l'avversario. Tutte le partite che giocheremo in Champions League saranno ugualmente difficili. Siamo felici di poter affrontare anche Inter e Bayern Monaco perché ci mostreranno a che livello siamo".