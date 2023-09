Come l'Inter, anche la Real Sociedad scalda i motori in vista dell'esordio in Champions League di domani sera. Ecco alcune immagini girate al centro sportivo di Zubieta, dove attorno alle ore 12 è cominciato l'allenamento dei baschi. Tra le prime indicazioni raccolte da FcInterNews.it, l'assenza di Elustondo che non sarà disponibile. Andrè Silva invece si è allenato, ma è presto per vederlo in campo dall'inizio. Carlos Fdez non ci sarà perché squalificato.