Mikel Arteta ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà a lungo termine all'Arsenal. "Mi sento estremamente orgoglioso, molto emozionato e non vedo l'ora di vedere cosa succederà in seguito - ha commentato il manager spagnolo dopo l'annuncio ai canali ufficiali del club londinese -. Sono orgoglioso di essere dove sono e di avere le relazioni che ho con tutti nel club. Mi sento estremamente fortunato a lavorare ogni singolo giorno con brave persone e con l'ambizione che abbiamo qui. Mi sento molto ispirato, mi sento stimolato, mi sento supportato e voglio fare molto di più di quello che abbiamo già fatto insieme. Insieme ai giocatori e a tutti nel club, non vediamo l'ora di vedere come saranno i prossimi anni, con i nostri sostenitori, che hanno trasformato emotivamente il club e la squadra. Si può dire che siamo diversi e per me, questo è merito loro. Non vediamo l'ora di continuare il viaggio insieme".