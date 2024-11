Il Lipsia perde in campionato 4-3 contro l'Hoffenheim e perde anche terreno dalla capolista Bayern Monaco, con la possibilità anche di scendere al terzo posto in classifica in attesa dell'Eintracht Francoforte. Tutto questo a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter in Champions League.

Si tratta della terza sconfitta nelle ultime 4 partite in tutte le competizioni, il Lipsia è andato per ben tre volte in vantaggio ma si è fatto sempre raggiungere dai padroni di casa, fino alla clamorosa rimonta nel finale di partita.

Grande spavento per il Bayer Leverkusen, sotto in casa per 2-0 contro l'Heidenheim dopo 20 minuti. Rimonta super della squadra di Xabi Alonso, avversaria dell'Inter in Champions League tra due turni, trascinata dalla tripletta di Patrik Schick.