Mercoledì 11 dicembre alle ore 21.00, la Stella Rossa tornerà in Italia, ospite del Milan, nella gara valida per la sesta giornata di Champions League. Match cruciale per i serbi per continuare a sperare in qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Si tratterà della seconda trasferta di questa stagione a San Siro per la squadra biancorossa. Ed esattamente come è successo per la sfida con l’Inter, la Stella Rossa non potrà contare sul supporto dei propri tifosi residenti in Serbia, a cui sarà vietata la vendita dei biglietti.