Malgrado i Mondiali, non si ferma il calcio in Portogallo, visto che ieri è andata in scena la Coppa di Lega locale che ha visto impegnato anche il Porto di Sergio Conceiçao, prossimo avversario dell'Inter in Champions League. I Dragoes sono stati fermati sul pari per 2-2 dal Mafra, di recente sconfitto nella Taca de Portugal: ospiti passati addirittura in doppio vantaggio con le reti di Ença Fati e Guilherme Ferreira prima che i biancoblu agguantassero il pareggio con le reti di Pepe e Toni Martinez.