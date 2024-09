L'Arsenal aggancia col brivido il Manchester City in Premier League. I Gunners superano per 4-2 il Leicester arrivando alla vittoria in maniera rocambolesca, visto che fino al 93esimo la formazione biancoblu aveva tenuto ancorata sul pareggio la squadra di Mikel Arteta. Ci è voluto un guizzo di Leandro Trossard al 94esimo, con la sponda al volo su un corner di Bukayo Saka, tiro deviato poi da Ndidi nella propria porta per il 3-2 Arsenal. Al nono minuto di extratime, arriva anche il gol di 4-2 firmato da Kai Havertz.