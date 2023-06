Al termine di Manchester City-Inter, diversi giocatori della squadra di Pep Guardiola si sono concessi ai microfoni di Sportmediaset per commentare a caldo la vittoria della Champions League contro i nerazzurri. A partire dal match winner Rodri. "Vorrei chiedere a Real, Bayern, Barcellona, squadre che hanno vinto tante Champions, quanto tempo hanno aspettato per la prima. Siamo in realtà un club giovane, sapevamo che sarebbe stato difficile ma abbiamo meritato questo traguardo. Era il nostro obiettivo della stagione e abbiamo lavorato sodo", le parole del centrocampista.

Gli fa eco Stones. "Sono davvero felice di aver scritto la storia di questo club, questa Champions è speciale", le parole del difensore inglese reinventato mediano da Guardiola. "Ho dato tutto per la squadra, come tutti i compagni. Ce l'abbiamo fatta. E' la prima volta e dobbiamo festeggiare", le parole di De Bruyne.