Il difficile inizio dell'RB Lipsia, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, è frutto anche della catena di infortuni che ha colpito la formazione tedesca. Sport Bild aggiorna su quella che è la situazione legata all'infermeria di Marco Rose, partendo da Castello Lukeba e Lutsharel Geertruida, che dopo gli infortuni muscolari sono rimasti a Lipsia durante la sosta per le nazionali: dopo che entrambi si sono allenati inizialmente individualmente, a partire da oggi si reintegreranno nel gruppo. Anche Xaver Schlager, dopo il grave infortunio al crociato dello scorso maggio, è ormai praticamente tornato ad allenarsi coi compagni. Non è ancora chiaro, però, quando tornerà a far parte della squadra.

Tempi più lunghi per David Raum, che ha iniziato a svolgere lavoro individuale; per lui, la prima data ipotizzabile è quella del 20 dicembre, giorno del match col Bayern Monaco. Infine, l'ex Napoli Eljif Elmas, ultimo in ordine di tempo: dopo l'infortunio muscolare alla coscia riportato in Macedonia del Nord, verrà nuovamente visitato attentamente dai medici dei Roten Bullen domani al rientro in Germania.