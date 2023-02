Ostenta fiducia Mateus Uribe, centrocampista del Porto, in vista della gara di ritorno di Champions League contro l'Inter. Intervistato da ESPN, il colombiano commenta così il risultato di San Siro: "Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo perché siamo venuti a Milano in cerca della vittoria, di un grande risultato in trasferta. Abbiamo affrontato un grande rivale e sapevamo che non sarebbe stato facile. hanno giocatori con tanta esperienza e grande fluidità offensiva. È un turno di qualificazione molto aperto. Dobbiamo imporre il nostro gioco in casa e con il supporto della nostra gente. Analizzeremo questa partita, esamineremo tutto con il mister e il resto del team tecnico, cosa abbiamo fatto bene e cosa non abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo corregere molte cose per affrontare la prossima partita e raggiungere l'obiettivo che vogliamo, che è quello di andare avanti. Abbiamo pressato alto e abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. In difesa, abbiamo fatto quello che potevamo. Sfortunatamente, siamo rimasti con un giocatore in meno e tutto è diventato molto più difficile. Ma siamo usciti a testa alta, sapendo che avremmo dato tutto. Al ritorno cercheremo di fare pressione sull'avversario il più a lungo possibile, perché in difesa hanno uomini che sanno giostrare molto bene la palla e gli attaccanti sono potenti, veloci ed esperti. Quindi sapevamo già che, pressandoli, prima o poi li avremmo fatti disperare complicando il loro gioco”.