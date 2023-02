Al minuto 78 di Inter-Porto, Otavio si è visto sventolare davanti agli occhi il primo cartellino rosso in carriera dopo il secondo giallo preso per un fallo commesso ai danni di Hakan Calhanoglu qualche metro fuori dall'area di rigore nerazzurra. L'eclettico centrocampista portoghese ha lasciato in inferiorità numerica i compagni alla 38esima presenza in Champions con i Dragoes, un dato che lo colloca nella top 10 dei giocatori più presenti del club nella competizione. In generale, evidenzia A Bola, il rosso è arrivato alla sua 385esima gara ufficiale, tra Internacional de Porto Alegre, Vitória Guimarães e Porto.