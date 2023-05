Il tecnico del Milan Stefano Pioli finisce il giro di interviste prepartita con le parole rilasciate a Sport Mediaset. Dove spiega perché la sua squadra deve credere nella rimonta: "Perché siamo il Milan, abbiamo dimostrato di poter giocare grandi partite e possiamo mettere un livello di gioco alto. Perché ho giocatori che possono trovare la giocata vincente e abbiamo le qualità per battere i nostri avversari".

Cosa non ha funzionato all'andata?

"Sicuramente nel primo tempo non siamo stati noi, siamo stati in difficoltà perdendo spesso duelli e questo ci ha complicato la partita. Ma anche lì la squadra ha mostrato grandissimo carattere, nel secondo tempo abbiamo provato a rimetterla a posto. Dobbiamo ripartire da quel secondo tempo sapendo che non basterebbe giocare un secondo tempo così ma dobbiamo fare di più".

Cosa vi ha trasmesso ieri la tifoseria?

"Entusiasmo e carica, come sempre in questo percorso. Ci sono sempre stati vicini sostenendoci soprattutto nei momenti delicati della stagione e sicuramente ci hanno caricato per arrivare al massimo alla partita di domani sera".

Lavori più sull'aspetto tattico o psicologico?

"Serve tutto, serve fare una prestazione ad alti livelli su tutte le situazioni. Dobbiamo vedere questa partita con intensità e scaltrezza, cercando di sfruttare ogni episodio per provare a cambiare le sorti di questo passaggio del turno".

Come sta Leao?

"Ieri stava meglio, oggi dovrebbe essere disponibile per la rifinitura con Krunic e Messias; se lavoreranno col gruppo saranno disponibili. Parliamo di un giocatore che può strappare, ha grandissime potenzialità in fase offensiva. Ma deve essere supportato dal gioco di squadra in maniera superiore che all'andata".

Quanto credi in questa impresa?

"Credo che questa squadra possa giocare una grande partita, questo sì".