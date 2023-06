Mattatore del pomeriggio di Wembley, dove con la sua doppietta ha regalato al Manchester City la settima FA Cup della storia, Ilkay Gundogan esprime la sua felicità ai microfoni della BBC. Partendo dal gol lampo segnato dopo appena 13 secondi: "Sappiamo come giochiamo e come vogliamo fare il calcio d'inizio. Puntavamo proprio a quello, servire Erling Haaland e poi attaccare velocemente. Per la prima volta in questa stagione, abbiamo segnato. La palla è stata posizionata in modo fantastico per me e ho dovuto solo colpirla. Incredibile".

Il nazionale tedesco non si sbilancia su quello che sarà il suo futuro, visto il contratto in scadenza: "Ad essere onesto, non ho bisogno di questi giorni per sentirmi apprezzato e speciale in questo club. Ecco perché sono qui da sette anni, con gli alti e bassi che abbiamo avuto avuto finora. Nulla è ancora deciso".