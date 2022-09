Il Bayern Monaco non riesce più a vincere in Bundesliga. All'Allianz Stadium di Monaco di Baviera la formazione allenata da Nagelsmann rimedia il terzo pareggio di fila in campionato, impattando 2-2 con lo Stoccarda. Per due volte in vantaggio con i gol di Tel al 36' e di Musiala al 60', i bavaresi, reduci dal successo di Champions a San Siro contro l'Inter, si fanno raggiungere prima da Fuhrich al 57' e infine dalla rete di Guirassy al 92' su rigore concesso al VAR per fallo di De Ligt. Bayern primo dopo sei giornate ma fermo a quota 12 punti in classifica insieme anche ad Hoffenheim, Dortmund e in attesa del Friburgo che potrebbe staccarsi dal gruppo delle concorrenti.