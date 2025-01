Perdita importante per il Monaco in vista della partita di Champions League contro l'Inter: si ferma infatti l'esterno ivoriano Wilfred Singo, autore del gol vittoria nel match contro l'Aston Villa. L'ex giocatore del Torino ha rimediato un infortunio ai muscoli posteriori della coscia che lo costringeranno a rimanere fermo per un periodo di 3-5 settimane, come annunciato anche dallo stesso tecnico Adi Hütter quest'oggi nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara contro il Rennes.

Queste le parole dell'allenatore dei monegaschi: "Durante la partita, e soprattutto alla fine, ha avvertito un problema dietro la coscia. Resterà assente per diverse settimane. Ci vorranno dalle tre alle cinque settimane per il suo ritorno, anche se a volte il recupero può procedere più velocemente". Tegola non indifferente per i biancorossi, visto che Singo rappresenta uno dei cardini del gioco del Monaco.