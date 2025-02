Il Feyenoord continua a vincere: dopo aver eliminato il Milan in Champions League, la squadra di Pascal Bosschaart si impone per 2-1 contro l'Almere City in campionato.

Protagonista ancora una volta Carranza, il 'giustiziere' dei rossoneri in Europa, che al 33' firma il gol del pareggio dopo il vantaggio iniziale di Brym al 6'. La rimonta si completa nei minuti di recupero grazie a David Hancko, difensore seguito dalla Juventus, che sigla il gol decisivo e regala tre punti fondamentali al Feyenoord che sarà rivale dell'Inter nella massima competizione europea.