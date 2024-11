Cade il Manchester City in casa del Bournemouth: sorprendente ko della squadra di Pep Guardiola che cede il passo ai Cherries, capaci di imporsi col punteggio di 2-1, e vede il Liverpool, vittorioso in rimonta sul Brighton, staccarsi di due punti e pendere il comando solitario della classifica di Premier League. A fine gara, il tecnico dei Citizens esprime ai microfoni della BBC le sue recriminazioni: "Loro hanno avuto sei-sette giorni per prepararsi. Hanno fisicità e velocità, ma devi superare questo tipo di situazioni. Abbiamo avuto momenti davvero buoni all'inizio del secondo tempo e dopo è stato difficile da digerire perché abbiamo fatto bene. Dopo aver segnato abbiamo avuto slancio e occasioni ma non siamo riusciti a pareggiare".

Anche il City deve fare i conti con l'infermeria piena, come puntualizza lo stesso Guardiola: "È quello che è. Abbiamo pochi giocatori con molti minuti e molti giocatori senza minuti, il bilancio è un po' scomodo. Abbiamo giocato bene contro il Tottenham, ma oggi non siamo riusciti a gestire la loro intensità ed è per questo che abbiamo perso la partita".