Ancora problemi per Ibrahimovic, tornato ieri tra i convocati di Stefano Pioli nel match contro il Lecce dopo l'ennesimo infortunio alla coscia destra che lo aveva mandato ancora una volta ai box. In attesa di esami strumentali più mirati, "non regna l’ottimismo sulle sue condizioni - si legge su Gazzetta.it -. Essendoci di mezzo il polpaccio, il rischio concreto è che la sua stagione sia terminata qua". Uno stop che non riguarda ad ogni modo l'Inter, rivale del Milan in Champions League, visto e considerato che lo svedese non compare nella lista UEFA compilata dai rossoneri a gennaio.