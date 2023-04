Gonçalo Guedes ha convinto il Benfica e anche lo stesso giocatore sarebbe felice di proseguire la sua carriera a Lisbona, dove attualmente è in prestito dal Wolverhampton. Secondo il quotidiano AS, la prossima avversaria dell'Inter in Champions League vuole acquisire a titolo definitivo il calciatore, cosa che però non era prevista dall'accordo iniziale con i Wolves. Nel pieno della fase riabilitativa per l'operazione al menisco sinistro, Guedes sarebbe quindi a metà strada tra gli inglesi e Benfica.