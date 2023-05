"Quando sono entrato in campo ho visto le loro facce, conosciamo il talento e dell'esperienza del Real Madrid e in queste partite non sai ma quello che può accadere. Ma onestamente non mi aspettavo il 4-0". Così il 10 del Manchester City Jack Grealish ai microfoni di CBS Sports Golazo dopo la vittoria sui Blancos che ha qualificato la squadra di Guardiola alla finale di Champions League contro l'Inter. "Giocare in Champions semifinali e finale è incredibile, sono così felice.

Ma non abbiamo ancora finito - aggiunge Grealish -, rimangono tre finali da giocare e non vedo l'ora. Il Treble? L'Inter ha un sacco di esperienza, come il Real Madrid. Adesso non saprei cosa dire".