Tonfo interno pesante per il Monaco di Adi Hütter, che dopo il ko col Nizza incassa la seconda sconfitta consecutiva per mano dell'Angers e non arriva al meglio alla prossima partita di Champions League contro il Bologna. Irriconoscibile la formazione monegasca, colpita al 29esimo da Jean-Eudes Aholou che regala i tre punti agli angioini. Il Monaco rimane fermo in classifica a quota 20, e domani il Paris Saint-Germain, impegnato in casa contro il Lens, potrebbe prendere il largo in classifica.