Manuel Neuer brucia le tappe accelerando il processo di recupero dall'infortunio al polpaccio che lo tiene ai box da Bayer Monaco-Bayer Leverkusen dello scorso 5 marzo. Stando a quanto riporta la BILD, il portiere tedesco oggi ha intensificato la sua riabilitazione, allenandosi in campo per 30 minuti a Säbener Straße. Un passo avanti importante verso il rientro in campo previsto dopo la sosta, nel match contro il St. Pauli schedulato per sabato 29 marzo. Comunque in tempo per rimettersi tra i pali già nella sfida d'andata dei quarti di finale di Champions League tra i bavaresi e l'Inter.