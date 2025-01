Con una vittoria contro il Monaco, l'Inter potrebbe anche ambire al raggiungimento del secondo posto finale, che varrebbe l'inserimento nella prima fila delle squadre qualificate agli ottavi di finale con conseguente abbinamento più 'morbido' in vista del sorteggio dei playoff di venerdì. Ma a fare compagnia al Liverpool ambisce pienamente anche il Barcellona, che domani a Montjuic ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico Hansi Flick chiarisce la nomenclatura degli obiettivi dei blaugrana.

La priorità, secondo il tedesco, va in primo luogo al campionato: "Per me è la cosa più importante che possiamo vincere. Durante tutta la stagione uno pensa a quello, poi vediamo il resto. Supercoppa, Copa del Rey, Champions League... Questa è la competizione più difficile da vincere, ci sono tantissime squadre forti. Domani dobbiamo solo vincere perché vogliamo chiudere questa prima fase nella miglior posizione possibile. Calcoli per il sorteggio? L'ho già detto, vogliamo finire al secondo posto".