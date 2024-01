Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla alla vigilia della gara di campionato contro il Granada toccando anche il tema mercato, con particolare attenzione alle situazioni in uscita: "C'è la possibilità che qualcuno vada via. Stiamo lavorando come sempre con gli altri dirigenti, aspettando la fine del mercato per vedere se riusciamo a bilanciare la necessità di un calciatore e ciò di cui ha bisogno il club". In entrata, invece, può arrivare la richiesta di un nuovo difensore centrale: "Abbiamo parlato con il club in generale per migliorare dove ce n'è più bisogno".