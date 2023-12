Intervistato nei giorni scorsi dal quotidiano spagnolo AS, il terzino dell'Atletico Madrid Nahuel Molina parla del suo momento di forma e traccia quella che è la strada che lui e la sua squadra vorranno seguire nell'anno che verrà: "Mi sento bene, molto felice, in un buon momento. Sempre con la mentalità di voler continuare a crescere. Cosa aspettarsi dall'Atletico? Ci saranno tante partite, diverse competizioni, tante sfide per cui lottare. Dobbiamo essere ambiziosi e puntare a conquistare tutto".