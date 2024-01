Intervento riuscito per Cesar Azpilicueta. Il difensore dell'Atletico Madrid si è sottoposto ad un'operazione chirurgica al menisco esterno, dopo l'infortunio rimediato in Copa del Rey contro l'Atletico Madrid. Lo spagnolo resterà ai box per diverso tempo, i tempi di recupero si attestano tra le 8 e 12 settimane. Sicuramente Azpilicueta salterà l'andata dell'ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico in programma il 20 febbraio a San Siro, ma la sua presenza è a rischio anche per il ritorno del 13 marzo.