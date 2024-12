Tornato agli alti ritmi, l'Arsenal, eurorivale dell'Inter (sconfitto per 1-0 a San Siro), ha battuto 5-2 anche il West Ham nella sfida di ieri giocata a Newham. Risultato che si aggiunge alle due vittorie precedenti tra Premier e Champions e che fa finalmente sospirare i Gunners come ammette Bukayo Saka alla BBC: "Oggi abbiamo fatto una prestazione eccezionale e abbiamo segnato molti gol. Stiamo giocando un buon calcio in questo momento e vogliamo continuare così. Siamo tornati alla nostra forma migliore. Sembriamo fluidi e dinamici. Ci stiamo tutti godendo il calcio in questo momento. È stata una settimana fantastica per noi. Abbiamo creato molto slancio e vogliamo andare avanti nelle prossime partite".

Sul significato di Liverpool-Manchester City, in programma per questo pomeriggio:

"Quello che sarà, sarà. Dobbiamo fare la nostra cosa. Loro devono giocare e godiamoci la partita".