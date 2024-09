“Abbiamo iniziato benissimo, non è facile adattarsi contro l’Atalanta. Non abbiamo sofferto niente difensivamente ma non abbiamo avuto il controllo del gioco". Ha esordito così Mikel Arteta a Sky dopo il pareggio di questa sera contro l'Atalanta a Bergamo nella prima partita di Champions League. "Raya ha fatto due grandi parate. Facciamo i complimenti all’Atalanta, che lavora benissimo. Abbiamo raccolto un punto e adesso pensiamo al match di domenica contro il Manchester City. Non è facile giocare contro l’Atalanta. Forse se fai il primo gol è diverso ma oggi non è stato facile" ha continuato il tecnico dell'Arsenal, eurorivale dell'Inter il prossimo 6 novembre.

Qual è la problematica dell’Arsenal?

"Possiamo migliorare. Anche contro il Tottenham non abbiamo gestito bene il possesso. Noi dobbiamo dominare il gioco".