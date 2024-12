Vittoria schiacciante quella ottenuta dall'Arsenal ieri contro il Crystal Palace, successo 'rovinato' dall'uscita anzitempo per infortunio di Bukayo Saka. Infortunio al ginocchio che ha allertato l'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta come lo stesso manager ha ammesso a fine partita: "Bukayo ha sentito qualcosa nel tendine del ginocchio, non poteva continuare. Dovrà essere valutato. Sono piuttosto preoccupato per lui".

Quali sono i tempi di recupero?

"È difficile da dire. L'hanno valutato, ma è molto difficile dire quanto sia grave. Perdere due giocatori in 24 ore non è una buona cosa. Purtroppo, con la quantità di partite che stiamo giocando e con questo calendario, non mi sorprende. Ma la squadra reagirà a questo momento".