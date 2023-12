Enrique Cerezo ha le idee chiare per quel che riguarda il 2024 dell'Atletico Madrid: "Vado sempre ripetendo che partecipiamo a quattro competizioni e senza dubbio cercheremo di vincerne una - ha spiegato il presidente dei colchoneros a Marca -. Per noi è fondamentale riuscire a vincere titoli ogni anno. Abbiamo passato dei momenti molto buoni e, soprattutto, penso che quello che abbiamo adesso sia una garanzia che possiamo vincere. La Champions League? Ci deve qualcosa.

Tra pochi giorni inizia la Supercoppa spagnola e lì abbiamo già una grande chance di successo. Abbiamo la Copa del Rey, che inizieremo presto e se vinciamo potremo già arrivare agli ottavi... Abbiamo molte opzioni e, soprattutto, abbiamo la garanzia che alla fine, anche se le partite in trasferta non sono state così brillanti nell'ultimo periodo rispetto a quelle giocate in casa, rimaniamo davvero sempre un'opzione per la vittoria de LaLiga".