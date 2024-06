"I ragazzi mi hanno fatto il regalo che speravo per i miei cinquant'anni" ha detto Vincenzo Montella a Sky Sport nell'immediato post partita tra Georgia e Turchia, gara vinta dalla Nazionale di Hakan Calhanoglu, guidata dal ct italiano. "Non era una giornata banale oggi per tanti motivi. Abbiamo ottenuto anche noi la prima vittoria nella prima partita, successo importante, sofferto come per tutti a questi livelli come abbiamo già visto, ma meritato. C'è un po' di stanchezza ma c'è anche gioia e testa alla prossima partita" ha continuato.

Qual è il vostro obiettivo?

"Veniamo da due competizioni consecutive, questa è la terza, in cui non abbiamo mai superato il turno. Se non ricordo male nell'ultima edizione non abbiamo fatto neanche un punto. Quindi il primo non può che essere il superamento del turno".

Ha visto l'Italia? Che impressioni ha avuto?

"Mi è piaciuta tantissimo. È partita in svantaggio e ha sofferto un po' alla fine, ma in questo livello se non chiudi le partite quando hai la possibilità diventa poi faticoso fino alla fine".