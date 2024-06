"Contro l'Italia si fa sempre molta fatica e i risultati, da una parte o dall'altra, sono sempre di misura". Così Unai Simon si prepara alla sfida contro l'Italia, match in programma per il prossimo venerdì. Intervenuto in conferenza stampa, il portiere della Spagna ha avvisato gli azzurri: "Vogliamo giocare la finale".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Mbappé?

"Mbappé è un giocatore di impatto mediatico e alla fine è una questione politica. Tendiamo a dare la nostra opinione su certi argomenti, e non so se dovremmo dare la nostra opinione su queste cose. Sono un professionista del pallone e preferisco parlare di calcio".

Come è cambiata la Nazionale da quando sei qui?

"Questa Nazionale è cambiata perché nel 2021 abbiamo giocato un'amichevole contro il Portogallo e la gente ci fischiava. Molte cose sono cambiate grazie al buon lavoro di quell’Europeo, per il titolo nella Nations League. È un gruppo che emoziona e convince tutti. Siamo tutti molto emozionati per questo Europeo e remiamo tutti nella stessa Nazionale. Vogliamo tutti giocare la finale".

La Spagna ha le migliori ali del Torneo?

"Non voglio concentrarmi solo su Lamine e Nico, ma sono due estremi che generano molta paura. Sono molto importanti per noi. Dobbiamo continuare così perché sono sicuro che se giochiamo partite come quella in Croazia andremo lontano".