Walter Sabatini prende le difese di Luciano Spalletti, allenatore verso il quale nutre una profonda stima, dalle critiche piovutegli addosso dopo la brutta figura fatta a Euro 2024 dalla Nazionale italiana, eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera: "Se è giusto proseguire con lui? Ci mancherebbe altro, Luciano Spalletti è il migliore allenatore possibile, non solo per la nazionale ma in generale - le parole del dirigente a Rai Sport - Allegri ct azzurro? Dopo la partita di ieri, qualsiasi allenatore avrebbe potuto recriminare il mancato incarico. Cambio modulo? Se sei un titolare della nazionale, non puoi avere difficoltà se ti spostano di ruolo, se no è un problema di caratura dei giocatori. In questi giorni ho visto che è venuto spontaneo dire che non c'è organizzazione, ma sono i giocatori a determinare l'andamento di una partita".