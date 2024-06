Michał Probierz, ct della Polonia, si presenterà alla gara di domani contro l'Austria, la seconda del gruppo D di Euro 2024, con tutto l'organico a disposizione. Salvo sorprese, Robert Lewandowski tornerà al centro dell'attacco, mentre a centrocampo ci sarà regolarmente Piotr Zielinski, recuperato dopo essere uscito malconcio dalla sfida d'esordio persa per mano dell'Olanda. "Lo staff medico ha lavorato giorno e notte per rimettere in piedi tutti i giocatori, speriamo che dopo l'allenamento di oggi stiano tutti bene. Domani sceglierò la formazione, ma per ora tutti i giocatori sono a disposizione".