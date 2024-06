Dopo il pari tra Paesi Bassi e Francia, il ct degli Oranje Ronald Koeman recrimina per il gol annullato a Xavi Simons che avrebbe deciso la partita in favore dei neerlandesi, tolto per via della posizione di offside di Denzel Dumfries: "Mike Maignan non avrebbe mai potuto raggiungere quel pallone. E non è perché Denzel è lì. Non è che stia ostacolando il portiere. L'arbitro è stato a colloquio col VAR per quattro minuti. Se hai bisogno di così tanto tempo, allora devi assegnare il gol. Non credo che Denzel abbia ostacolato il portiere, semplicemente non reagisce affatto perché è troppo tardi".

Koeman si è detto comunque molto soddisfatto del pareggio ottemnuto: "Alla fine hanno avuto le occasioni migliori. Un punto di per sé va bene".