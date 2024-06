Il mercato può attendere per Dan Ndoye, osservato speciale dell'Inter a Euro 2024 tramite il suo vice ds Dario Baccin. Il focus del laterale del Bologna è unicamente su torneo continentale, nel quale ieri sera ha trovato la sua prima gioia con la Svizzera nel match prestigioso contro la Germania: "Il mio primo gol con la Nazionale è un sogno, poi l'ho segnato in una grande partita contro una squadra forte. L'Italia agli ottavi di finale? E' una squadra magnifica, noi siamo pronti per qualsiasi avversaria", ha dichiarato a Rai Sport.