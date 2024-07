Dopo aver fatto fuori l'Italia una settimana fa, la Svizzera di Yann Sommer cerca un altro acuto agli Europei. Quest'oggi la sfida all'Inghilterra. Di seguito le parole del ct degli elvetici Murat Yakin: "Non sappiamo cosa abbia in mente l'Inghilterra. Hanno abbastanza qualità nella loro squadra per giocare un quarto di finale di successo. Siamo in buona forma e siamo pronti a sconvolgere buone squadre. Abbiamo vinto contro i campioni d'Europa e abbiamo giocato bene contro i padroni di casa. Perché non creare grossi problemi anche all'Inghilterra?".