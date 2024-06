Un’area interamente dedicata alla Nazionale, una Fan Zone per unirsi in un abbraccio azzurro durante EURO 2024: è tutto questo Casa Azzurri Milano, un centro di aggregazione di oltre 800 mq, tra aree di fan engagement dei partner, Mostra Immersiva sulla storia della Nazionale (100 mq) e l’area food & beverage, il tutto a ingresso gratuito. L’opportunità di avere una location in Italia nasce da necessità di mercato e dalla richiesta di molti partner commerciali della FIGC che, insieme alla maggior parte dei Ministeri coinvolti, hanno manifestato l’esigenza di avere visibilità e una presenza a Casa Azzurri anche nel nostro Paese. Ci sono tanti ingredienti per vivere in maniera appassionata l’Europeo all’interno del Villaggio SenStation Summer di Grandi Stazioni Retail in Piazza Duca d’Aosta a Milano. L’inaugurazione ufficiale di Casa Azzurri Italia è in programma giovedì 13 giugno alle 14.30: la Fan Zone sarà aperta fino alle 18, mentre in serata previsto un evento istituzionale con il taglio ufficiale del nastro della Mostra Immersiva.