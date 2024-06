Continua a non incantare l’Inghilterra. Dopo la vittoria stiracchiata all’esordio contro la Serbia, gli inglesi non vanno oltre l’1-1 a Francoforte contro la Danimarca di Christian Eriksen nella seconda gara valida per la fase a gironi di Euro 2024. Al gol segnato da Harry Kane al 18' ha risposto infatti l'ex Lecce Morten Hjulmand al 34'. Succede tutto nel primo tempo, poche emozioni invece nella ripresa dove nemmeno i cambi massicci di Gareth Southgate riescono a sbloccare l’impasse.