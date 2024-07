Chi deve andare a battere i calci di rigore nel caso in cui il quarto di finale tra Paesi Bassi e Romania non dovesse risolversi nei 120 minuti? Per provare a dare un'idea, la NOS ha interpellato Gyuri Vergouw, analista dei rigori e anche consigliere dei selezionatori della Nazionale. A suo dire, i cinque che dovrebbero presentarsi alla lotteria dagli undici metri sono i seguenti: "Io partirei con Stefan de Vrij , Bart Verbruggen e Daley Blind. Poi Memphis Depay, perché non si può ignorarlo. Virgil van Dijk è quindi la mia quinta scelta, perché presumo che trarrà beneficio dalla sua esperienza in Qatar".