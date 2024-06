Nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara di Berlino contro l'Austria, il ct dei Paesi Bassi Ronald Koeman ha esaltato la qualità espressa dalle squadre partecipanti a questi Europei: "L'Europeo è sicuramente bellissimo da vivere, mi diverto in nove partite su dieci. Ciò è dovuto anche a una squadra come l'Austria, ogni partita di quella squadra è divertente da guardare. Sono impressionato anche dalla Svizzera. La loro prestazione contro la Germania è stata importante. E il modo in cui la Spagna ha giocato contro l'Italia è stato molto bello. Molte squadre giocano in modo offensivo e vanno avanti con entusiasmo. Prendi il Portogallo, beh potrei continuare. Ci sono così tante nazionali forti a questo Europeo e la squadra olandese è una di queste".

Se c'è una nota negativa di questi Europei, secondo Koeman è il mancato raggiungimento dell'obiettivo sostenibilità da parte dell'organizzazione. I Paesi Bassi hanno raggiunto Berlino in treno, ma l'esperienza non è replicabile al ritorno: "Il viaggio in treno è stato bello perché è più breve che in macchina. Rientro in treno? Se si dipende dagli orari, è difficile. Non possiamo tornare indietro così. Quindi l'Europeo sostenibile che vogliono creare non ha davvero successo... Ma per quanto mi riguarda oggi siamo arrivati ​​perfettamente".