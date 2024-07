"Siamo in semifinale di un campionato europeo, nessuno se lo aspettava" ha detto Ronald Koeman ai microfoni di NOS immediatamente dopo la vittoria della sua Olanda contro la Turchia, successo valso la semifinale di Euro '24 e arrivato grazie alla rete di De Vrij e l'assist di Dumfries. Il gol dell'iniziale svantaggio olandese però nasce da un'amnesia dell'esterno dell'Inter numero 2, scivolone che il ct degli Oranje commenta così: "Ho pensato: 'cosa sta facendo Denzel?' Non credo che si sia accorto che Nathan Aké stava ancora toccando la palla. Certo, avrebbe dovuto semplicemente calciarla via, perché era un calcio d'angolo. Abbiamo difeso bene. Solo con questo corner deviato non abbiamo mantenenuto la linea della difesa, quindi non è fuorigioco. Ma comunque Denzel è perdonato. Se solo ne avessimo avuti molti di più con un cuore così grande, avremmo potuto fare ancora meglio".

Poi sul pari sottoscritto da De Vrij:

"Abbiamo fatto 1-1, loro non riuscivano a venirne fuori, ma è anche che dopo una brutta fase in cui eravamo rimasti indietro, abbiamo reagito e con un po' di fortuna alla fine siamo riusciti a farcela. Spesso veniamo criticati perché in casa non regaliamo questi momenti, ma oggi ce l'abbiamo fatta".